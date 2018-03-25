В туалете горящего ТЦ в Кемерове спрятались люди 

В горящем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в одном из туалетов на втором этаже спряталась группа людей, сообщает паблик Mush.
«Они заложили щели в дверях мокрыми полотенцами и звонят в МЧС. Количество их, а также состояние неизвестно. Пожарные пытаются пройти к ним через дым», — пишет паблик.
При пожаре в кемеровском торговом центре «Золотая вишня» погибли пять человек. Три женщины, мужчина и ребенок, сообщает «Интерфакс».
Ранее ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко, сообщал, что погибли четыре человека — трое детей и женщина. Они находились в момент пожара в детской игровой комнате. 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города. Из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы.