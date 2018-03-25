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В Гусь-Хрустальном сгорел автобус
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В Гусь-Хрустальном сгорел автобус 

ТВ-МИГ 25 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото и видео группы «Подслушано в Гусе» соцсети «Вконтакте»
В городе Гусь-Хрустальный сегодня утром вспыхнул моторный отсек автобуса, следовавшего по маршруту №1. К счастью, пассажиров в автобусе не было, а водитель успел выпрыгнуть из горящего «Мана».
Пожар тушили почти полчаса. Взрыва топливного бака удалось избежать. В социальных сетях люди жалуются, что автопарк Гусь-Хрустального состоит из очень старых автобусов. Приведем некоторые комментарии:
«Может, хоть после того, как сгорят все автобусы, нашему городу выделят нормальные, а не списаны. Главное, все целы».
«Они реально «ушатанные» все. Сзади, бывает, садишься, а там движок так орет, что музыку в наушниках заглушает! Их в Германии покупают по дешевке, наверняка, и тут они еще 2-3 года возят, а то и больше».
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