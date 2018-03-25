В ДТП в Танзании погибли 24 человека, сообщили СМИ

МОСКВА , 25 мар — РИА Новости . Автомобильная авария произошла в Танзании с микроавтобусом, 24 человека погибли, 10 получили ранения, сообщает местная газета Citizen Today со ссылкой на представителя полиции Мохамеда Ликвату.

ДТП произошло в субботу вечером. По данным агентства Франс Пресс, микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе Мпаранга, к востоку от крупного города Дар-эс-Салам. Пострадавшие направлены в больницы. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

Крупные ДТП со смертельным исходом с участием пассажирских транспортных средств — нередкое явление для африканских стран. Их причинами становятся, как правило, плохое техническое состояние транспортных средств, изношенность дорожного полотна и несоблюдение правил дорожного движения.