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В ДТП в Танзании погибли 24 человека, сообщили СМИ
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В ДТП в Танзании погибли 24 человека, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Автомобильная авария произошла в Танзании с микроавтобусом, 24 человека погибли, 10 получили ранения, сообщает местная газета Citizen Today со ссылкой на представителя полиции Мохамеда Ликвату.
ДТП произошло в субботу вечером. По данным агентства Франс Пресс, микроавтобус столкнулся с грузовиком в районе Мпаранга, к востоку от крупного города Дар-эс-Салам. Пострадавшие направлены в больницы. Другие обстоятельства инцидента уточняются.
Крупные ДТП со смертельным исходом с участием пассажирских транспортных средств — нередкое явление для африканских стран. Их причинами становятся, как правило, плохое техническое состояние транспортных средств, изношенность дорожного полотна и несоблюдение правил дорожного движения.
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