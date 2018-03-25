Ещё
На Димитровском мосту произошла серьёзная авария с участием нескольких иномарок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Димитровском мосту произошла серьёзная авария с участием нескольких иномарок 

ngs.ru 1 час назад
По неподтвержденным данным, пострадали четыре человека.
«На Димитровском мосту сейчас ДТП возле ТЭЦ-3, в сторону левого берега. Машины разбиты, стоит три пожарных машины, скорая помощь. Вроде есть пострадавшие. Мост прям сейчас стоит, проехать там невозможно», — сообщает корреспондент НГС.
В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП, однако не смогли сообщить о количестве пострадавших и деталях случившегося.
По информации из социальных сетей, участниками аварии стала машина такси Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Santa Fe. По неподтвержденным данным, пострадали четыре человека — один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.
Информация о случившемся уточняется.
Напомним, сегодня в Калининском районе водитель Honda Accord попал в ДТП с грузовиком, водитель которого остановился для того, чтобы пропустить маму с ребёнком.
ngs.ru: последние новости
Четверо детей погибли при пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово Школьник пострадал в ДТП на «Троллейке» Рядом с Технопарком обрушилось здание
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России656
В Кемерове ввели режим ЧС118
Британии предложили войти в состав РФ225
Украина дала ответ по российским дипломатам55
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова8
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение