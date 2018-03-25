На Димитровском мосту произошла серьёзная авария с участием нескольких иномарок

По неподтвержденным данным, пострадали четыре человека.

«На Димитровском мосту сейчас ДТП возле ТЭЦ-3, в сторону левого берега. Машины разбиты, стоит три пожарных машины, скорая помощь. Вроде есть пострадавшие. Мост прям сейчас стоит, проехать там невозможно», — сообщает корреспондент НГС.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области подтвердили факт ДТП, однако не смогли сообщить о количестве пострадавших и деталях случившегося.

По информации из социальных сетей, участниками аварии стала машина такси Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Santa Fe. По неподтвержденным данным, пострадали четыре человека — один из них сейчас находится в тяжелом состоянии.

Информация о случившемся уточняется.

Напомним, сегодня в Калининском районе водитель Honda Accord попал в ДТП с грузовиком, водитель которого остановился для того, чтобы пропустить маму с ребёнком.