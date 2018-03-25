В Кемерове ввели режим ЧС 

В результате пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове пожаре пострадало 26 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко. Погибли четыре человека — трое детей и женщина. Они находились в момент пожара в детской игровой комнате.
«Также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города», — сказала она. Ранее сообщалось, что из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы.
Пока пожар не удается потушить.
«По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", — сообщила Петренко.
Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания. Сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобили, припаркованные у ТЦ, чтобы обеспечить проезд к месту происшествия машин «скорой помощи» и спецтехники. Здание оцеплено.
Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).