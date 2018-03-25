В Кемерове ввели режим ЧС

«Также 26 человек обратились либо были госпитализированы в медицинские учреждения города», — сказала она. Ранее сообщалось, что из горящего здания пожарные спасли 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Пока пожар не удается потушить.

«По предварительным данным, в двух залах кинотеатра, расположенного в ТРЦ, произошло обрушение потолка", — сообщила Петренко.

Первые сообщения о пожаре в ТЦ появились около 16.00 (12 мск). Пожар начался в детском игровом центре на четвертом этаже здания. Сотрудники ГИБДД эвакуировали автомобили, припаркованные у ТЦ, чтобы обеспечить проезд к месту происшествия машин «скорой помощи» и спецтехники. Здание оцеплено.

Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по ст. 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).