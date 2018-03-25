Смертельный пожар в Кемерово ударил по Волочковой

Знаменитая танцовщица Анастасия Волочкова высказалась о жутком пожаре в торговом центре в Кемерово . Трагедия сильно ударила по артистке: она в шоке от произошедшего.

Необычное сообщение появилось на личной странице Волочковой в социальной сети Instagram. Балерина посвятила фотографию страшному происшествию.

"Ужасная трагедия в Кемерово. Возгорание кинотеатра и детского центра в ТЦ… Много погибших детей и взрослых… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — Прим. ред.)", — подписала снимок она. Звезда буквально потеряла дар речи. Она отметила, что самое главное — дорожить жизнью и друг другом.

Примечательно, что многие пользователи Сети положительно отреагировали на новую публикацию Волочковой, хотя обычно она попадает под волну критики. Видимо, трагедия сплотила и поклонников танцовщицы, и злопыхателей.

"Золотые слова… Пока тебя это не коснулось, не осознаешь …", — пишет один из комментаторов. «Горение началось с этажа с детским развлекательным центром, Сноха с ребенком в числе первых увидела дым. Пока бежали по узкой лестнице, дым уже был на первом этаже», — отметил пользователь. «Эти торговые центры растут, как грибы после дождя, строятся на авось и ура! Никто не задумывается, что кругом одна безолаберность, преступная халатность и вопиющее несоблюдение элементарных правил техники безопасности!» — сокрушается другой.

Напомним, что пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта. Люди были вынуждены прыгать из окон второго и третьего этажей, чтобы спастись из огненного плена.

В результате происшествия пострадали десятки человек. Информация о погибших противоречивая: предположительно, жертвами трагедии стали четыре человека.

Пожарным удалось частично локализовать пожар. В здании произошло обрушение, восстановлению и ремонту оно не подлежит.

По факту пожара возбуждено уголовное дело. В области введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Telegram-канал Mash.