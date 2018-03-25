Пожар в Кемерово. МЧС: «Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания»

Пожар произошел 25 марта.

«Очень сложный пожар, большая площадь и, конечно, много вопросов к организации безопасной работы торгового центра. Нужно тщательно разобраться в причинах и понять, кем допущены нарушения, которые привели к такому тяжёлому результату. Многоэтажный торгово-развлекательный центр в разгар выходного был полон народу. Никто на самом деле точно не знает, сколько человек там находилось в момент возгорания. Это существенно осложнило работу пожарных — где искать людей, сколько их? Ситуацию усугубляет сильная задымлённость», — цитирует генерал-майора пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области

По последним данным Следственного комитета, в результате пожара погибли пять человек, среди которых три женщины, один ребенок и один мужчина, еще 30 человек госпитализированы.

Как сообщают очевидцы, здание горит до сих пор. Некоторое время назад в нем обвалилась крыша. Площадь возгорания в ТРЦ составила 1,5 тыс. кв. м. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, 25 марта поступило сообщение о задымлении на четвертом этаже в торговом центре на улице Ленина в городе Кемерово. На 17:00 по местному времени было эвакуировано 100 человек, спасено 20 человек. В управлении открыт телефон «Горячей линии» 8— (38-42)-58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи населению.