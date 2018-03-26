МЧС опровергло информацию СМИ о двух погибших при тушении ТЦ «Зимняя вишня» пожарных

На данный момент известно, что отравление продуктами горения получил 35-летний пожарный. Сейчас его на «скорой» везут в токсикологическое отделение больницы.

На данный момент официально подтверждена информация о 37 погибших в рзультате пожара. Однако Интерфакс со ссылкой на источники пишет, что жертвами стали 40 человек.

Ранее стало известно, что торговый центр «Зимняя вишня» уже несколько лет не проверялся на пожарную безопасность, так как по документам объект относится к малому бизнесу, и в его отношении действуют так называемые «надзорные каникулы».