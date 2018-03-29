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Источник: в Казани эвакуировали 170 человек из ТЦ после короткого замыкания
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Источник: в Казани эвакуировали 170 человек из ТЦ после короткого замыкания 

РИА Новости 1 час назад
Фото: АиФ Казань
РИА Новости. Источник: 170 человек эвакуировали из ТЦ в Казани после короткого замыкания в серверной
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