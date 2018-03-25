«Девчонки плакали»: очевидец рассказала о сгоревшем контактном зоопарке в кемеровском ТЦ

В кемеровском торгово‐развлекательном центре «Зимняя вишня» 25 марта произошел пожар. По официальным данным, как минимум три ребенка и одна женщина погибли. Очевидец Елена рассказала «360», что в торговом комплексе был контактный зоопарк со множеством животных. Сгорели все.

По словам Елены, она с мужем и ребенком зашла в магазин около торгового центра. Когда они вышли и сели в автомобиль, то увидели сильным дым из торгового центра. Елена передала ребенка мужу и пошла выяснять, что происходит. Когда она только подошла к зданию, то его уже начали оцеплять и никого не пускать.

Пожар начал распространяться очень быстро — мгновенно. Черный дым повалил, едкий запах, очень сложно стало дышать. Люди стали выбегать. Когда от здания отошли, было видно, что на крышу выходят люди. Видно было, что они по этажам бегут

— Елена.

Женщине стало интересно, что случилось с контактным зоопарком, в котором было много животных. Она позвонила в полицию, МЧС и в сам зоопарк. В ведомствах информацию не давали, а в зоопарке не отвечал телефон.

Девчонки, которые там работали, плакали. Сказали, что их вывели, а животных выводить не стали. Весь зоопарк погиб. У них были козочки, еноты, обезьянки, зайцы

— Елена.

Елена знает, что один молодой человек выпрыгнул из окна здания, чтобы спастись от огня. «Он переломался и погиб», — сообщила женщина. Она подошла к оцеплению и узнала, что около окна был еще один восьмилетний мальчик. «Я не видела, что он выпадал», — подчеркнула Елена.