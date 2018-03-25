На трассе Оренбург — Самара после ДТП сгорел УАЗ «Патриот»

Сегодня днем на трассе Оренбург Самара произошло ДТП, в результате которого сгорел легковой автомобиль. Как сообщили очевидцы, в Алексеевском районе Самарской области на трассе столкнулись легковушка и грузовая машина с цистерной «Огнеопасно».

По предварительным данным, водитель УАЗ «Патриот» выезжал со второстепенной дороги и въехал в автоцистерну, припаркованную на обочине трассы.

Водитель легковушки успел покинуть автомобиль, после чего машина загорелась. К счастью, мужчина не пострадал. Обстоятельства предстоит выяснить полицейским.