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На трассе Оренбург — Самара после ДТП сгорел УАЗ «Патриот»
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На трассе Оренбург — Самара после ДТП сгорел УАЗ «Патриот» 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня днем на трассе Оренбург — Самара произошло ДТП, в результате которого сгорел легковой автомобиль. Как сообщили очевидцы, в Алексеевском районе Самарской области на трассе столкнулись легковушка и грузовая машина с цистерной «Огнеопасно».
По предварительным данным, водитель УАЗ «Патриот» выезжал со второстепенной дороги и въехал в автоцистерну, припаркованную на обочине трассы.
Водитель легковушки успел покинуть автомобиль, после чего машина загорелась. К счастью, мужчина не пострадал. Обстоятельства предстоит выяснить полицейским.
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