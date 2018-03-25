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СМИ назвали вероятную причину пожара в ТЦ в Кемерово
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СМИ назвали вероятную причину пожара в ТЦ в Кемерово 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Возгорание произошло в связи с неисправностью электропроводки, сообщает информационный портал Кузбасса vse42.ru. Официально эти данные не подтверждены.
В последние время в торговом центре не раз выключался свет без каких-либо видимых на то причин, отмечает портал. Однако сотрудники «Зимней Вишни» не спешили устранить эту неисправность.
Очаг возгорания, по предварительным данным, произошел в одном из залов кинотеатра на четвертом этаже.
Очевидцы сообщают, что ни сигнализация, ни автоматическая установка пожаротушения не сработали.
В настоящий момент продолжается операция по спасению людей и ликвидации огня.
Следственный комитет подтвердил, что в пожаре в ТЦ погибли три ребенка и одна женщина. Еще 26 человек были госпитализированы.
ТК «Звезда»: последние новости
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибло около 200 животных Мэр Кемерово прокомментировал пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» Пожар на мытищинском складе удалось локализовать
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