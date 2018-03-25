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Под Калининградом провели операцию по предотвращению лесных пожаров
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Под Калининградом провели операцию по предотвращению лесных пожаров 

Вести Калининград 35 минут назад
Фото: Вести Калининград
Из-за резкого увеличения площадей горящей сухой прошлогодней травы и в целях недопущения образования лесных и торфяных пожаров в Калининградской области была организована надзорно-профилактическая операция «Пал». Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сотрудники Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Калининградской области и представитель Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Калининграда совместно занялись проведением профилактического осмотра территории Центрального района.
Известно, что в случае возгорания сухой травы огонь может перейти на близлежащие строения, что приведет к уничтожению целых дачных обществ и деревень. С целью недопущения начала подобных пожаров, важно быть внимательными во время курения, не бросать на траву непотушенные окурки и спички, а также намеренно не сжигать сухую траву.
Отмечается, что выезды на подобные случаи могут отвлечь пожарных от выполнения действительно важных задач: тушения пожаров в бытовом секторе или на производстве, спасения человеческих жизней и их имущества. Региональное МЧС настоятельно рекомендует жителям Калининграда и области принимать активное участие в очистке своей придомовой территории, подвалов и чердаков, садовых участков от горючего мусора и сухой травы.
Важно также помнить, что сжигать отходы можно на расстоянии не менее 50 метров от строений под постоянным контролем. После отдыха на природе необходимо всегда тушить костер за собой и не оставлять мусора и легковоспламеняющихся вещей. Если вы вдруг стали свидетелем пожара, важно быстро и четко сообщить о происшествии в пожарную охрану и суметь предпринять правильные первоначальные действия до прибытия пожарных во избежание последствий.
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