Руководство ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове настаивает, что здание подожгли

Как сообщает Telegram-канал «Mash», пожар начался с детской развлекательной комнаты. Причем, очаг возгорания находился в яме с поролоном. Как уверяют работники ТЦ, самому по себе там загореться попросту нечему. В «Зимней вишне» полагают, что здание могли поджечь подростки, которые неоднократно приходили в центр «посидеть как в подъезде».

Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы более ста посетителей и сотрудников комплекса. Площадь пожара достигла 1,5 тысячи кв. м. К настоящему моменту возгорание частично локализовано.