Появилось видео попытки спастись людей в ТЦ в Кемерово

Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку

На кадрах видно, как несколько мужчин оказались заблокированы на лестнице — сверху и снизу видны языки пламени, помещение сильно задымлено. Один из них пытается сломать дверь.

"Мужики, сейчас точно задохнемся", — комментирует происходящее автор видео.

Неизвестно, удалось ли им спастись.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным Следственного комитета России, на данный момент подтверждена гибель 37 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.