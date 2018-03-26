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Появилось видео попытки спастись людей в ТЦ в Кемерово
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Появилось видео с посетителями ТЦ в Кемерово, попавшими в огненную ловушку 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеканал НТВ опубликовал видео, в котором, предположительно, посетители ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово пытаются спастись из горящего здания.
На кадрах видно, как несколько мужчин оказались заблокированы на лестнице — сверху и снизу видны языки пламени, помещение сильно задымлено. Один из них пытается сломать дверь.
"Мужики, сейчас точно задохнемся", — комментирует происходящее автор видео.
Неизвестно, удалось ли им спастись.
Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным Следственного комитета России, на данный момент подтверждена гибель 37 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.
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