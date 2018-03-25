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Батутная комната кемеровского ТЦ вспыхнула, как порох
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Батутная комната кемеровского ТЦ вспыхнула, как порох 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Пожар в кемеровском торговом центре начался в батутной комнате: кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой. Такую предварительную версию родственникам пропавших без вести людей озвучил вице-губернатор Владимир Чернов.
Поролон вспыхнул как порох.
Сейчас следователи ведут опросы собственников, кто был во время пожара в торговом центре, выясняя, почему не сработала система оповещения.
Представители МЧС сообщили родственникам, что пока не могут добраться до кинозалов, так как там от температуры начали «складываться конструкции», передает "Интерфакс".
Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово локализован на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Во время ЧП погибли 5 человек: три девушки, один ребенок и один мужчина. 30 человек госпитализированы.
Глава МЧС России Владимир Пучков вылетел в Кемерово, он сразу отправится на место пожара, где изучит обстановку и проведёт совещание, на котором будут выработаны дополнительные меры по ликвидации последствий пожара и оказанию помощи пострадавшим.
Транспортный самолет Ил-76 МЧС РФ готовится вылететь с подмосковного аэродрома Жуковский в Кемерово со спасателями отряда «Центроспас» для ликвидации последствий пожара, передает РИА Новости.
Депутат ГД от Кемеровской области Александр Фокин считает, что после пожара необходимо ужесточать как меры пожарной безопасности, так и безопасности на крупных объектах. Депутат также добавил, что данное ЧП будет взято на контроль. Но главное, что большую часть людей спасли, передает РИА Новости.
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