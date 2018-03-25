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Из-за горящего на лестничной клетке холодильника в Воронеже эвакуировали подъезд высотки
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Из-за горящего на лестничной клетке холодильника в Воронеже эвакуировали подъезд высотки 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Бытовой прибор на лестничной клетке едва не привёл к ужасным последствиям.
В Воронежской многоэтажке произошло возгорание холодильника, которое могло закончиться печально. Вспыхнувший из-за короткого замыкания электроприбор задымил подъезд девятиэтажного дома настолько, что пришлось задействовать МЧС. Прибывшие на место 6 звеньев (в каждом по 3 человека) газодымозащитной службы были вынуждены эвакуировать 65 жильцов. Большинству из них пришлось применить маски, чтобы выбраться на улицу. Из-за нарушения элементарных мер безопасности могли появиться человеческие жертвы. Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области заостряет внимание жителей региона на том, что хранение бытовых приборов и личных вещей на подъездных площадках строго запрещено. Вышеописанная ситуация наглядно показала, насколько опасно может быть нарушение этого правила.
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