Из-за горящего на лестничной клетке холодильника в Воронеже эвакуировали подъезд высотки 

Бытовой прибор на лестничной клетке едва не привёл к ужасным последствиям.
В Воронежской многоэтажке произошло возгорание холодильника, которое могло закончиться печально. Вспыхнувший из-за короткого замыкания электроприбор задымил подъезд девятиэтажного дома настолько, что пришлось задействовать МЧС. Прибывшие на место 6 звеньев (в каждом по 3 человека) газодымозащитной службы были вынуждены эвакуировать 65 жильцов. Большинству из них пришлось применить маски, чтобы выбраться на улицу. Из-за нарушения элементарных мер безопасности могли появиться человеческие жертвы. Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области заостряет внимание жителей региона на том, что хранение бытовых приборов и личных вещей на подъездных площадках строго запрещено. Вышеописанная ситуация наглядно показала, насколько опасно может быть нарушение этого правила.