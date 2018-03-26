Ещё
Родственница Тулеева погибла в ТЦ в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Кузбасса подтвердил гибель своей родственницы при пожаре в ТЦ 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подтвердил, что его родственница погибла при пожаре в ТЦ в Кемерово. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Я это сам переживаю, потому что у меня очень близкий родственник погиб, к сожалению, девочка. Поэтому я все это через себя пропустил, но я вам докладывал в течение ночи", — сказал Тулеев на совещании с главой МЧС России Владимиром Пучковым.
Пресс-служба региональной администрации ранее сообщала, что при пожаре погибла 11-летняя родственница главы региона.
Общее число погибших, по официальным данным, достигло 37 человек.
Газета.Ru: последние новости
Семьи жертв пожара в Кемерово получат по миллиону рублей МЧС подтвердило угрозу обрушения в кемеровском ТЦ После пожара в Кемерово без вести пропал 41 ребенок
 Ещё 91 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России749
Болтон записал обращение к Совфеду28
По делу о пожаре в ТЦ в Кемерово задержаны 3 человека263
Спасение людей в Кемерово попало на видео64
Польша нашла альтернативу российскому газу88
Видео
США показали прототип звукового оружия
Оружие
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
02:22
90-летний доктор «воскресил» мертвого
Общество
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
Из ТЦ «Зимняя вишня» спасли 20 человек
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение