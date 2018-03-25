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Водитель сбил перебегавшего проезжую часть в неположенном месте человека на юге Москвы
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Водитель сбил перебегавшего проезжую часть в неположенном месте человека на юге Москвы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Водитель не пытался скрыться с места происшествия.
Водитель иномарки сбил пешехода в районе Орехово-Зуево. Пострадавший перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.
— В районе дома 16 по улице Маршала Захарова водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном для этого месте, — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления ГИБДД по столице.
В пресс-службе добавили, что водитель не пытался скрыться с места происшествия. Пешеход получил травмы и был передан врачам «скорой помощи».
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