Водитель сбил перебегавшего проезжую часть в неположенном месте человека на юге Москвы 

Водитель не пытался скрыться с места происшествия.
Водитель иномарки сбил пешехода в районе Орехово-Зуево. Пострадавший перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.
— В районе дома 16 по улице Маршала Захарова водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном для этого месте, — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления ГИБДД по столице.
В пресс-службе добавили, что водитель не пытался скрыться с места происшествия. Пешеход получил травмы и был передан врачам «скорой помощи».
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