Водитель сбил перебегавшего проезжую часть в неположенном месте человека на юге Москвы

Водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Водитель иномарки сбил пешехода в районе Орехово-Зуево . Пострадавший перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода.

— В районе дома 16 по улице Маршала Захарова водитель автомобиля Kia Rio совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неположенном для этого месте, — сообщили агентству «Москва» в пресс-службе Главного управления ГИБДД по столице.

В пресс-службе добавили, что водитель не пытался скрыться с места происшествия. Пешеход получил травмы и был передан врачам «скорой помощи».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре ребенка погибли при пожаре в Кемерово