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МЧС бросило все силы на тушение кемеровского ТЦ
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МЧС бросило все силы на тушение кемеровского ТЦ 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Сотрудники МЧС в Кемерово бросили все силы на тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «МИР 24». В огне погибли четыре ребенка. Еще десять человек пострадали.
Их служба
И пожароопасна, и трудна
Пожар начался на четвертом этаже здания. Там находятся кинотеатр и детский развлекательный центр. Огонь охватил уже полторы тысячи квадратных метров.
Пожару присвоен повышенный уровень сложности. В тушении задействованы 210 человек и 48 единиц техники. На место также прибыли сотрудники полиции. Они помогли вывести из здания около сотни работников и посетителей.
Сейчас перекрыто движение в обоих направлениях по улице, где расположен торговый центр.
Следователи завели уголовное дело в связи с пожаром в кемеровском ТЦ. Свою проверку начала прокуратура.
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