МЧС бросило все силы на тушение кемеровского ТЦ

Сотрудники МЧС Кемерово бросили все силы на тушение пожара в торговом центре «Зимняя вишня», сообщает «МИР 24». В огне погибли четыре ребенка. Еще десять человек пострадали.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

Пожар начался на четвертом этаже здания. Там находятся кинотеатр и детский развлекательный центр. Огонь охватил уже полторы тысячи квадратных метров.

Пожару присвоен повышенный уровень сложности. В тушении задействованы 210 человек и 48 единиц техники. На место также прибыли сотрудники полиции. Они помогли вывести из здания около сотни работников и посетителей.

Сейчас перекрыто движение в обоих направлениях по улице, где расположен торговый центр.

Следователи завели уголовное дело в связи с пожаром в кемеровском ТЦ. Свою проверку начала прокуратура

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