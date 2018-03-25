Очевидцы: Кемеровский ТЦ «Зимняя вишня» может обрушиться

Очевидцы пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово сообщают, что здание может рухнуть.

ТЦ Зимняя вишня, обрушение не миновать, металлокаркас! #кемерово #зимняявишня #гориттц #ужас #пожар Публикация от Тимошенко Антон (@_tonybro) 25 Мар 2018 в 4:50 PDT Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы более ста посетителей и сотрудников комплекса. По свидетельствам очевидцев, несколько человек, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон.

Площадь пожара достигла 1,5 тысячи кв. м. Огонь остановить не удается.

Telegram-канал «Mash» сообщает, что погибших при пожаре нет. В МЧС допускают, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших. Напомним, ранее сообщалось, что погибли четверо детей.