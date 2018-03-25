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Площадь пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» достигла 1,5 тыс. кв м
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Площадь пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» достигла 1,5 тыс. кв м 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Площадь пожара в торговом центре в Кемерово достигла 1,5 тысячи кв. м. Огонь остановить не удается.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 500 кв. м.
#пожар в #зимнейвишне #кемерово #кругом #дым Публикация от Наталья Петряева (@nataliapetryaeva) 25 Мар 2018 в 4:40 PDT  Пожар в торговом центре «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Из торгового центра были эвакуированы более ста посетителей и сотрудников комплекса. По свидетельствам очевидцев, несколько человек, спасаясь от огня, выпрыгнули из окон.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту пожара. Следственный комитет отметил, что будут проверяться не только причины пожара, но и действия должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность комплекса.
Telegram-канал «Mash» сообщает, что погибших при пожаре нет. В МЧС допускают, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших.
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