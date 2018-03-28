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СМИ: поджог называют вероятной причиной пожара в кемеровском торговом центре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СМИ: поджог называют вероятной причиной пожара в кемеровском торговом центре 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Новости Воронежа
По его словам, пожар произошёл в сухом бассейне с поролоновыми кубиками. Выводы, в том числе, основываются на показаниях свидетелей.
Ранее СКР сообщил, что приоритетной для следствия остаётся версия о коротком замыкании.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Сегодня в России день траура.
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