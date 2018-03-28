СМИ: поджог называют вероятной причиной пожара в кемеровском торговом центре

По его словам, пожар произошёл в сухом бассейне с поролоновыми кубиками. Выводы, в том числе, основываются на показаниях свидетелей.

Ранее СКР сообщил, что приоритетной для следствия остаётся версия о коротком замыкании.