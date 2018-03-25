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В Кемерово после пожара в торговом центре заработала «горячая линия»
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В Кемерово после пожара в торговом центре заработала «горячая линия» 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Открыта общественная «горячая линия» в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово, сообщается на сайте областного МЧС РФ.
Ранее сообщалось о пожаре на площади 1,5 тысячи квадратных метров в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Источник сообщил РИА Новости о гибели четырех детей. Возбуждено уголовное дело.
"В Главном управлении МЧС России по Кемеровской области открыт телефон «горячей линии» 8— (38-42)-58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи населению" — говорится в сообщении.
РИА Новости: последние новости
В Кузбассе после пожара в кемеровском торговом центре ввели режим ЧС В Кемерово при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли четыре ребенка При пожаре в квартире в Санкт-Петербурге погибли двое детей
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