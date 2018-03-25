Площадь пожара в «Зимней Вишне» достигла 1 500 кв. м

Площадь пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня» увеличилась с 500 до 1 500 кв. м.

Об этом сообщает информагентство «ТАСС» со ссылкой на источник в оперативном штабе. На месте возгорания работают 10 звеньев газодымозащитной службы, а также отделения горноспасателей, они ведут разведку в задымленных помещениях.