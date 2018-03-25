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Мэр Кемерово прокомментировал пожар в ТЦ «Зимняя Вишня»
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Мэр Кемерово прокомментировал пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» 

ТК «Звезда» 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Уголовное дело по пожару в торговом центре передано в центральный аппарат СК РФ.
Мэр города Кемерово Илья Середюк прокомментировал возгорание в торговом центре «Зимняя Вишня».
Он сообщил, что огонь все еще не удалось ликвидировать.
Середюк отметил масштабность произошедшего инцидента.
«Главврачи больниц находятся на месте. Врачебная помощь осуществляется в полном объеме», — рассказал он телеканалу «Звезда».
Предполагаемой причиной возгорания СМИ назвали неисправность электропроводки. Однако эта информация не является официальной.
«Версии будут понятны после того, как отработает Следственный комитет. Произойдет выемка соответствующих тому документов, видеоматериалов и так далее. Сейчас точно сказать о причине пожара нельзя», — заявил мэр Кемерово «Звезде».
При пожаре в торговом центре в «Зимняя Вишня» в городе Кемерово погибли пять человек: три женщины, один мужчина и один ребенок.
Еще 30 человек были госпитализированы.
Для родственников и друзей пострадавших в ТЦ «Зимняя вишня» работает горячая линия.
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