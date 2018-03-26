«Выбивали окна и прыгали»: очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ в Кемерово

МОСКВА , 26 мар — РИА Новости . Очевидцы пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , в результате которого, по предварительным данным, погибли 37 человек, рассказали подробности трагедии.

Анна Заречнева, находившаяся вместе с родными в кинотеатре, пишет в Instagram, что эвакуацию людей никто не организовал, а пожарная сигнализация не сработала.

"Где-то в середине сеанса дверь открылась, и в свете, поступающем из холла, раздался крик: «Пожар! Пожар!». Сеанс не прервали, свет в зале так и не включили. Сигналку слышно не было. Толпа ломанулась через одни узкие двери. Второй выход почему-то не открыли (а был ли он?), да и вторую створку не открыли у этой двери", — сообщила она.

По словам Заречневой, в торговом центре началась паника — люди торопились спуститься вниз, в результате чего возникла давка. Она отмечает, что некоторые посетители ТЦ, узнав о том, что в одном из кинозалов остались дети, пытались добраться до них. «Но плотность и едкость дыма были столь высоки, что шапка просто не помогала. Дышать уже было нечем. Попытка пробраться к детям оказалась тщетной», — отмечает она.

Павел Андросов также отмечает отсутствие сигнала пожарной тревоги и бездействие персонала центра. «Если бы сработала пожарная тревога, никто бы не пострадал, я о пожаре вообще узнал, только когда на втором этаже повернул голову и увидел все в дыму, и только тогда начал выходить, а те, кто в сауне или в кинотеатре сидели? Я был в зоомагазине, там даже охранник никого не предупредил, хорошо, что кто-то заорал, иначе жертв было бы больше», — приводит слова очевидца телеканал «РЕН ТВ»

Другой свидетель трагедии Дмитрий Хорошавцев в интервью kp.ru отмечает, что двери оказавшихся в эпицентре пожара кинозалов были заблокированы, из-за чего люди не могли выбраться.

"Люди выбивали окна и прыгали. Никто не предупредил о пожаре со стороны администрации, ни звуков сирен, ничего вообще. И даже эвакуационные двери на первом этаже оказались закрыты. Я до сих пор не пойму, как нам удалось выбраться из этой огненной ловушки!" — рассказал он.

Сигнал о задымлении в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово поступил в пожарную охрану днем в воскресенье. По данным Следственного комитета России, на данный момент подтверждена гибель 37 человек, десятки человек, в том числе дети, числятся пропавшими без вести.

Торговый центр горит в Кемерово. Кадры с места ЧП