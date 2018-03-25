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Очевидцы рассказали об эвакуации из ТЦ в Кемерово
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Очевидцы рассказали об эвакуации из ТЦ в Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Посетители ТЦ в Кемерово рассказали подробности начала пожара, сообщает сайт kp.ru.
"Нас было человек десять в бассейне. Нам крикнули: «Бегите» и мы даже одеться не успели, только из шкафчиков одежду похватали. Выбежали на крышу. Один мужчина начал паниковать, предлагал прыгать вниз, потому что крыша скоро обвалиться. Минут 40 мы звонили по всем адресам, кричали с крыши, чтобы нас спасли, но никто не приходил. Только потом нас спасли пожарные", — сказала она.
Ранее сообщалось, что число погибших в ТЦ в Кемерово возросло до 14 человек.
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 Ещё 2 источника 
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