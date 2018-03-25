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Добровольцы помогают одеждой и развозят по домам спасшихся из горящего ТЦ
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Добровольцы помогают одеждой и развозят по домам спасшихся из горящего ТЦ 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Жители Кемерово откликнулись на сообщение о ЧП в торговом центре. В социальных сетях — десятки сообщений от тех, кто готов помочь. Люди везут одежду для тех, кто во время эвакуации не успел одеться. Людей готовы бесплатно развести по домам волонтёры.
«Готов взять четвертых, есть детское кресло», «буду через пять минут, есть два свободных места», — такие сообщения посыпались в специально организованный чат.
Напомним, около 16.20 поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Зимняя Вишня». Очевидцы выложили в Интернет видео, на котором видно, что, задыхаясь от едкого чёрного дыма, люди выпрыгивали в окна.
СМИ сообщили о телах четверых детей, обнаруженных в кинотеатре. По другим данным, среди погибших уже восемь детей и трое взрослых. Работы на месте ЧП продолжаются.
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