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Пожар в «Зимней вишне»: погибли дети и животные
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Пожар в «Зимней вишне»: погибли дети и животные 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
В кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» по адресу: проспект Ленина, дом 35, площадь пожара увеличилась и составила 1,5 тысячи квадратных метров. Продолжается работа по ликвидации огня.
Пострадали десять человек: заблокированные в здании, люди пытались спастись от огня и дыма, прыгая из окон. Погибли четверо детей, передает РИА Новости, их тела были найдены в детской комнате. Возбуждено уголовное дело по факту их гибели.
Следователи проводят допрос свидетелей и очевидцев произошедшего, также устанавливаются собственники и арендаторы помещений торгового центра, изымается имеющая значение для следствия документация.
По словам очевидцев, в пожаре погибли звери из контактного зоопарка.
Вероятно, очаг возгорания находился в одном из кинозалов, сообщил с места происшествия первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
Эвакуированы около 250 человек, на месте работают более 10 экипажей скорой помощи.
В ГУ МЧС России по Кемеровской области открыт телефон «горячей линии» 8— (38-42)-58-23-33 для уточнения информации и оказанию психологической помощи населению
На месте работает 60 сотрудников чрезвычайной службы и 13 единиц техники. Всего из здания спасено 20 человек.
Сейчас огонь распространился на крышу здания, передает "Интерфакс".
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