В поселке Вишневка сгорели шесть тонн сена

Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как стало известно, сообщение о пожаре в Вишневке Славского ГО поступило на пульт дежурного в 13.11. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения незамедлительно выехали по указанному адресу. Прибыв на место происшествия, стало ясно, что горит деревянный сеновал, размер которого 5х12 метров.

Шесть специалистов, воспользовавшись двумя единицами техники, стали ликвидировать возгорание. При пожаре никто не пострадал.