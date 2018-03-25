Пензенцы выкладывают в Сеть фото с места смертельного ДТП на проспекте Победы 

В воскресенье, 25 марта, около 9 часов утра в микрорайоне Арбеково в Пензе столкнулись легковой автомобиль «Volkswagen Passat» и микроавтобус «ГАЗель». Первые снимки с места дорожной аварии, на которых запечатлены последствия жесткого столкновения, появились в группе «Пенза Live» в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, пассажирская «ГАЗель», следующая по маршруту №89, въехала в бок легковушки. Водитель «Volkswagen Passat» от полученных травм скончался. Мощнейший удар пришелся в водительскую дверь.
Утреннее ДТП прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МЧС:
«На проспекте победы в Пензе столкнулись «ГАЗель» и автомобиль марки «Volkswagen Passat». В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались пять человек и одна единица техники».
В настоящее время в обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники пензенской Госавтоинспекции.