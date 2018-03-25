Пензенцы выкладывают в Сеть фото с места смертельного ДТП на проспекте Победы

PNZdrive: последние новости

В Пензенской области «Лада» врезалась в фуру и загорелась, три человека погибли

На улице 8 Мата в Пензе опрокинулся «SsangYong Kyron», есть пострадавший

В Белинском районе после возгорания «LADA-GRANTA» погибли три человека