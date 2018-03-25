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Молния: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве в городе Герат на западе Афганистана — официальный источник
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Молния: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве в городе Герат на западе Афганистана — официальный источник 

ИА Синьхуа 1 час назад
Афганистана — официальный источник
ИА Синьхуа: последние новости
Срочно: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве на западе Афганистана -- полиция 14 человек привлечены к ответственности за пожар на химическом предприятии PetroChina в августе 2017 года Китай подчеркнул необходимость обеспечения безопасности в День поминовения усопших
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