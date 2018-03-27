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В Сети появилось видео из сгоревшей «Зимней вишни»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сети появилось видео из сгоревшей «Зимней вишни» 

Ридус 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Следственный комитет России опубликовал видео из сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове. На кадрах запечатлели все, что осталось от крыши и четвертого этажа развлекательного комплекса.
Страшный пожар произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, опознаны тела 25 погибших. Уже опубликованы списки пострадавших и пропавших без вести.
По делу о пожаре задержали пятерых человек, ответственных за эксплуатацию и обслуживание торгового центра. Обвинение пока предъявили только четверым фигурантам дела.
Среди возможных версий возгорания называется замыкание электропроводки, поджог или неосторожное обращение с огнем, а также взрыв газового баллона.
Жители России не остались равнодушными к трагедии. Во многих городах люди несут игрушки и свечи к памятникам на центральные площади или к вечному огню, кроме того, проводят акции памяти погибших. В Москве память погибших почтили в 17.00 на Манежной площади.
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