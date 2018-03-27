В Сети появилось видео из сгоревшей «Зимней вишни»

Следственный комитет России опубликовал видео из сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове . На кадрах запечатлели все, что осталось от крыши и четвертого этажа развлекательного комплекса.

Страшный пожар произошел 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, более 60 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, опознаны тела 25 погибших. Уже опубликованы списки пострадавших и пропавших без вести.

По делу о пожаре задержали пятерых человек, ответственных за эксплуатацию и обслуживание торгового центра. Обвинение пока предъявили только четверым фигурантам дела.

Среди возможных версий возгорания называется замыкание электропроводки, поджог или неосторожное обращение с огнем, а также взрыв газового баллона.