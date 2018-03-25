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Срочно: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве на западе Афганистана — полиция
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Срочно: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве на западе Афганистана — полиция 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Герат /Афганистан/, 25 марта /Синьхуа/ — По меньшей мере один
человек погиб, еще семеро пострадали в воскресенье при взрыве в  мечети в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом сообщил
представитель провинциальной полиции. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
14 человек привлечены к ответственности за пожар на химическом предприятии PetroChina в августе 2017 года Китай подчеркнул необходимость обеспечения безопасности в День поминовения усопших Молния: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве в городе Герат на западе Афганистана -- официальный источник
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