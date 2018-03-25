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Срочно: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве на западе Афганистана — полиция
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Срочно: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве на западе Афганистана — полиция
ИА Синьхуа
54 минуты назад
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Герат /
Афганистан
/, 25 марта /
Синьхуа
/ — По меньшей мере один
человек погиб, еще семеро пострадали в воскресенье при взрыве в мечети в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом сообщил
представитель провинциальной полиции. —0—
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