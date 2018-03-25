Срочно: Один человек погиб, еще семеро ранены при взрыве на западе Афганистана — полиция

Герат / Афганистан /, 25 марта / Синьхуа / — По меньшей мере один человек погиб, еще семеро пострадали в воскресенье при взрыве в мечети в провинции Герат на западе Афганистана. Об этом сообщил представитель провинциальной полиции. —0—