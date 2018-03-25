В центре Кемерово горит торговый центр 

Площадь пожара составляет полтора тысячи квадратных метров. С огнем борются более двухсот спасателей и 50 единиц техники. Из знания эвакуировали почти 300 человек, людей снимали даже с крыши. Горят три из четырех этажей здания. Судя по фотографиям в социальных сетях, которые выкладывают очевидцы, весь центр Кемерова сейчас в дыму. Движение возле ТЦ перекрыто. Предположительно, пожар начался на четвёртом этаже, где расположены кинотеатр и детский развлекательный центр. Об этом рассказал первый замгубернатора Кемеровской области Владимир Чернов, который находится на месте происшествия. Погибли четверо детей. По одним данным, их тела нашли в кинозале, по другим — в детской комнате. Еще девять человек госпитализированы. Это данные РИА Новости. Местные СМИ сообщают, что 15 человек находятся в тяжёлом состоянии. Есть сообщения и о том, что жертвами пожара стали шесть и даже восемь человек. Но эти данные не подтверждены.
Группа школьников находилась в развлекательном центре «Зимняя вишня» в тот момент, когда там начался пожар. Как сообщили РЕН ТВ родственники одной и школьниц, девочка позвонила им и сообщила, что двери здания заблокированы. Сообщается, что спасатели пока не могут определить место нахождения учеников. Кроме того, по словам родственников, детей точно не увезли на скорой, следовательно, они остаются заблокированными внутри горящего ТЦ, который, как опасаются свидетели ЧП, может обрушится. Здание уже просело. Телеканалу РЕН ТВ очевидцы рассказали, что пожарная сигнализация не сработала. Те, кто находился в кинотеатре, узнали о произошедшем благодаря другим посетителям, которые вбежали в зал и призвали всех покинуть помещение. Людям приходилось выпрыгивать из окон третьего и четвертого этажей. До приезда экстренных служб помогали прохожие и водители, оказавшиеся рядом. Они руками расталкивали машины у ТЦ, чтобы пожарные могли подъехать к зданию. Водители кидают свои номера телефонов в социальных сетях о Кемерове, готовые забрать с места инцидента людей. СКР по факту пожара возбудил уголовное дело.