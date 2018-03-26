Пострадавшие в ТЦ в Кемерово рассказали о случившемся

Пострадавшие во время пожара в Кемерове рассказали о случившемся

Пострадавшие во время крупного пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» рассказали о том, что происходило внутри во время возгорания.

«В 16.11, сразу после начала пожара, из кинотеатра звонила моя племянница Вика. Она говорила, что горит все, двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти, дышать не могу. Я ей говорю: «Вика, снимай все, нос закладывай через одежду». Она говорит: «Передай маме, что я ее любила. Передай всем, что я их любила» и после этого отключилась. Сейчас я ей звоню идут гудки и никто не отвечает», — рассказала женщина «Комсомольской правде». Так, школьники, которые оказались заперты в кинотеатре, после начала пожара стали звонить родителям.

Издание отмечает, что на дневном сеансе в кемеровском кинотеатре находилась группа 12-летних школьников из поселка Трещевский Кемеровской области . В честь начала школьных каникул их повезли на экскурсию в детский центр и кинотеатр в торговом центре «Зимняя вишня». Детей сопровождали классный руководитель и двое родителей. Им удалось выбраться из горящего здания, потому что они не стали смотреть детский фильм и, оставив детей, пошли гулять по торговому центру.

«В новый открывшийся магазин одежды сходить хотел. Мест на парковке не было, минут 15 кружился. Когда машину поставили, то пошли к входу, а оттуда какой-то парень выходит и говорит, что туда нельзя. Я начал расспрашивать, что приключилось, а он мне: «Посмотри наверх!». А там дым начал валить», — рассказал мужчина. Еще один мужчина рассказал, что не пострадал во время пожара, потому что долго искал место на парковке.

«Столько хотелось написать тут, но я просто не могу, потому что нет слов все это описать. Никому не желаю все это пройти», — написал мужчина в Instagram. Еще один пострадавший во время пожара описал, что происходило в ТРЦ во время трагедии.

В воскресенье в Кемеровской области объявлен режим ЧС в связи с пожаром в ТРК «Зимняя вишня». Из горящего здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы. По последним данным, погибли 37 человек, в том числе 11-летняя родственница главы Кузбасса. Пропавшими без вести числятся 69 человек, в том числе 40 детей. Пострадали 42 человека.

Также во время пожара погибли около 200 питомцев контактного зоопарка «Ребятам о зверятах».

Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, так как это объект малого бизнеса.

Следствие установило основного владельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове, допрошены 25 очевидцев и потерпевших.