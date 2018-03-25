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В Самарской области на трассе после столкновения с бензовозом сгорел УАЗ «Патриот»
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В Самарской области на трассе после столкновения с бензовозом сгорел УАЗ «Патриот» 

ТРК Губерния 36 минут назад
Фото: ТРК Губерния
ДТП, которое было видно издалека, произошло сегодня утром на 104 километре трассы «Подъезд к г. Оренбург» в Алексеевском районе. По предварительным данным, водитель отечественного внедорожника, выезжая со второстепенной дороги на главную, задел припаркованную автоцистерну. После удара УАЗ загорелся. Чудом обошлось без пострадавших. Водитель успел покинуть автомобиль до возгорания. Он отделался ушибом груди. В пресс-службе областной полиции сообщили, что цистерна была пуста. На месте аварии сейчас работают сотрудники ДПС. Подробности и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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