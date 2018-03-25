Мальчика убило током в трансформаторной будке в Ленобласти

Ленинградской области 13-летний мальчик погиб от удара током в трансформаторной будке полузаброшенного предприятия. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное следственное управление СКР, трагедия произошла 24 марта в поселке Павлово Кировского района области.

Мальчик вместе с друзьями и старшей сестрой отдыхал на Павловских карьерах, расположенных у поселка. Вечером 13-летний мальчик решил прогуляться со своим другом 15 лет. Дети попали на частично огражденную территорию предприятия «Кировское ДРСУ», которое не функционирует. Младший мальчик поднялся на второй этаж здания электроподстанции и проник в трансформаторную будку. Так его ударило током.

Сейчас по этому факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают лиц, ответственных за безопасную работу электроподстанции, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.