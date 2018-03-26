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Под Самарой УАЗ «Патриот» протаранил стоящую автоцистерну и загорелся
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Под Самарой УАЗ «Патриот» протаранил стоящую автоцистерну и загорелся 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 25 марта, в 11:00, в Алексеевском районе, на 104 километре трассы «Подъезд к Оренбург» водитель внедорожника УАЗ «Патриот», выезжая со второстепенной дороги на главную, врезался в припаркованный тягач с полуприцепом— цистерной и загорелся, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области.
Водитель покинул УАЗ до возгорания, однако при столкновении машин он получил ушиб груди.
Автоцистерна, в которую врезался внедорожник, была пуста.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов, по факту ДТП проводится проверка.
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