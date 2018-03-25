Огненная авария под Самарой: УАЗ сгорел после столкновения с автоцистерной 

В воскресенье, 25 марта, около 11:00 на 104 километре трассы «Подъезд к Оренбург» в Алексеевском районе Самарской области произошло крупное ДТП.
Водитель УАЗа вовремя успел выскочить из своей машины
—По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель «УАЗ-Патриота» при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с припаркованной на дороге автоцистерной. Водитель внедорожника вышел из машины, которая вскоре загорелась, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Стоящий на обочине грузовик водитель внедорожника не заметил
Автоцистерна была пуста. Водитель УАЗа отделался ушибом груди.