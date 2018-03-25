Ещё
Огненная авария под Самарой: УАЗ сгорел после столкновения с автоцистерной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Огненная авария под Самарой: УАЗ сгорел после столкновения с автоцистерной 

63.ru 28 минут назад
Фото: 63.ru
В воскресенье, 25 марта, около 11:00 на 104 километре трассы «Подъезд к Оренбург» в Алексеевском районе Самарской области произошло крупное ДТП.
Водитель УАЗа вовремя успел выскочить из своей машины
—По предварительной версии сотрудников ГИБДД, водитель «УАЗ-Патриота» при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с припаркованной на дороге автоцистерной. Водитель внедорожника вышел из машины, которая вскоре загорелась, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Стоящий на обочине грузовик водитель внедорожника не заметил
Автоцистерна была пуста. Водитель УАЗа отделался ушибом груди.
63.ru: последние новости
Появились фотографии с места происшествия: на улице Ставропольской автомобиль сгорел дотла В Самарской области электропоезд протаранил «Лада Калину», есть погибшие Lada Priora сложило пополам от удара: в Большеглушицком районе ДТП унесло жизнь водителя
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД и СБ Украины перешли на сторону России436
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО236
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете131
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе77
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети33
Видео
02:56
Ситуация в «Ядрово» близка к катастрофе
Общество Экология
02:32
«Позор!»: Успенская показали разборки в самолете
Шоу-бизнес
00:47
Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
Пожары Катастрофы
01:00
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель
Происшествия
03:02
Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО
Украина В мире
01:39
«Он мужчина у нас настоящий!»: Зюганов о Грудинине
Политика
02:50
«Дешевый врун»: перепалка Саакашвили и Порошенко
Украина В мире
06:39
С короной и усмешкой: каким западные СМИ видят Путина
Политика Статьи
06:11
Поколение «Крым»: что происходит с молодежью
Общество Статьи
01:19
МВД и СБ Украины перешли на сторону России
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение