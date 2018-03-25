В страшном ДТП в Ярославской области погиб парень из Новокуйбышевска 

Авария произошла на 76 километре автодороги Ярославль — Углич в Большесельском районе. Столкнулись УАЗ и Mazda. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и МЧС. По предварительной версии, водитель иномарки не справился с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в «буханку», за рулём которой находился 24-летний житель Новокуйбышевска. В Ярославскую область он уехал на заработки и трудился вахтовым методом. От удара УАЗ разорвало пополам. Водитель погиб до приезда медиков. Водитель и пассажир Mazda госпитализированы. Сейчас родственники погибшего вахтовика готовятся в поездке в Ярославль, чтобы забрать тело молодого человека.
Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области