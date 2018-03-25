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Во Львовской области сгорел бывший коллегиум иезуитов
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Во Львовской области сгорел бывший коллегиум иезуитов 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
Возгорание в здании по адресу улица Богдана Хмельницкого, 40 началось 24 марта около 14:00. На его ликвидацию привлекли 68 спасателей и 11 пожарных автомобилей.
«Пожар распространился по крыше, полностью выгорел третий этаж здания», — сообщил мэр Хырова Иван Голубец.
Позже, как рассказали очевидцы, пламя распространилось на нижние этажи и в общей сложности раскинулось на площадь 3300 квадратных метров.
На территории бывшего коллегиума иезуитов с часовней во времена СССР располагалась военная часть, а затем её передали в частную собственность, частично реконструировали и открыли оздоровительно-развлекательный комплекс «Лаяр Палас», который входит в состав Royal Hotels Group.
Здание, построенное в 1886 году и достроенное в 1904 году в стиле неоренессанса, имеет статус памятника архитектуры местного значения. В начале 2000-х годов часовню восстановили ​​на средства общины и передали для богослужений Украинской автокефальной православной церкви.
Полностью справиться с огнём пожарные смогли 25 марта в 6:20, то есть спустя более 16 часов.
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