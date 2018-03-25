Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети

В центре Кемерово в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» четверо детей погибли на пожаре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы города.

По словам источника, тела детей были обнаружены в одном из залов кинотеатра.

На месте работают пожарные и спасатели, сюда же выехали бригады медиков, проводится эвакуация посетителей комплекса.

офигеть Зимняя вишня полыхает.

в воскресенье в детском центре и кинотеатре полно народу обычно. пишут что там и загорелось #Кемерово pic.twitter.com/bgPwQ2nSRw— Лена Белкина (@Belk_Ing) March 25, 2018

По словам первого замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, очаг возгорания находился в одном из кинозалов.

Горят три этажа четырехэтажного здания.