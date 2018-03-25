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Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети
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Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети 

Рамблер 38 минут назад
В центре Кемерово в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» четверо детей погибли на пожаре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы города.
По словам источника, тела детей были обнаружены в одном из залов кинотеатра.
На месте работают пожарные и спасатели, сюда же выехали бригады медиков, проводится эвакуация посетителей комплекса.
По словам первого замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, очаг возгорания находился в одном из кинозалов.
Горят три этажа четырехэтажного здания.
 Ещё 34 источника 
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