Трагедия в Кемерово: при пожаре в ТЦ погибли дети 

В центре Кемерово в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» четверо детей погибли на пожаре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы города.
По словам источника, тела детей были обнаружены в одном из залов кинотеатра.
На месте работают пожарные и спасатели, сюда же выехали бригады медиков, проводится эвакуация посетителей комплекса.
офигеть Зимняя вишня полыхает.
в воскресенье в детском центре и кинотеатре полно народу обычно. пишут что там и загорелось #Кемерово pic.twitter.com/bgPwQ2nSRw— Лена Белкина (@Belk_Ing) March 25, 2018
По словам первого замгубернатора Кемеровской области Владимира Чернова, очаг возгорания находился в одном из кинозалов.
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей. https://t.co/CsN98X32au#Пожар #Кемерово pic.twitter.com/OyITFO6Hoa— Пятый канал Новости (@5tv) March 25, 2018
Горят три этажа четырехэтажного здания.