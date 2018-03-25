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Воронежские инспекторы ГИБДД спасли из пожара женщину и ребёнка
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Воронежские инспекторы ГИБДД спасли из пожара женщину и ребёнка 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В Центральном районе сгорел частный дом, но полицейские в связке с местным жителем спасли жильцов.
В субботу, 23 марта в Центральном районе Воронежа полицейские воронежской госавтоинспекции спасли из пожара людей. «Сотрудники ДПС УМВД России по г. Воронежу лейтенант полиции Михаил Выдрин и капитан полиции Роман Полозов в ходе осуществления надзора за дорожным движением центрального района города Воронежа, заметили столб густого дыма над одним из домов, после чего незамедлительно направились в его сторону. Подъехав ближе, полицейские увидели горящий жилой дом, расположенный на Пролетарской улице. Не дожидаясь приезда пожарных, они совместно с местным жителем приняли меры к эвакуации жильцов. Закрывая лицо шапками, наши сотрудники и гражданин проникли в дом, который уже был полностью заполнен едким дымом. В условиях минимальной видимости им удалось обнаружить и вывести из дома пожилую женщину и трёхлетнюю девочку, которые находились в шоковом состоянии и не принимали мер к своему спасению. Благодаря слаженным действиям офицеров полиции и местного жителя были спасены жизни людей», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Глава пресс-службы МЧС Сергей Хренов рассказал «Вести-Воронеж», что по прибытию на место происшествия в шестом часу вечера спасатели обнаружили жилое здание, практически по всей площади кровли охваченное огнём. Оперативно пожар был ликвидирован с помощью 18 человек личного состава и 5 единиц боевой техники. Дом спасти не удалось. Зато получилось не допустить возгорания близлежащих строений. По словам Сергея Хренова, в данном районе застройка произведена без соблюдения норм пожарной безопасности, и любое возгорание грозит возникновением цепной реакции.
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