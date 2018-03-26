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Пожар в ТЦ в Кемерово потушен
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Пожар в ТЦ в Кемерово потушен 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: vk.com
Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой региональное управление МЧС.
"Объявлена ликвидация пожара в торговом центре, но работы продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов", — сообщили в ведомстве,
По словам представителя главка, в ликвидации последствий возгорания участвуют более 300 человек и свыше 100 единиц техники.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в ТЦ.
Днем в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек.
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