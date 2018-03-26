Пожар в ТЦ в Кемерово потушен

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой региональное управление МЧС.

"Объявлена ликвидация пожара в торговом центре, но работы продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов", — сообщили в ведомстве,

По словам представителя главка, в ликвидации последствий возгорания участвуют более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в ТЦ.

Днем в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек.