Пожар в ТЦ в Кемерово потушен 

Пожар в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово полностью ликвидирован. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой региональное управление МЧС.
"Объявлена ликвидация пожара в торговом центре, но работы продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов", — сообщили в ведомстве,
По словам представителя главка, в ликвидации последствий возгорания участвуют более 300 человек и свыше 100 единиц техники.
Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в ТЦ.
Днем в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек.