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«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово
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«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово 

Рамблер 38 минут назад
Сегодня в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 4 ребенка.
Как сообщает издание «Кузбасс» возле центра паника, люди кричат и выбегают на улицу без одежды, некоторые вышли на крышу в ожидании помощи.
По словам очевидцев, пожар начался в расположенном на четвертом этаже здания детском центре. Они утверждают, что слышали какой-то хлопок в игровой комнате, после чего начался пожар и повалил дым.
По некоторым данным, из окна здания до приезда пожарных выпрыгнули восьмилетний ребенок и мужчина.
 Ещё 15 источников 
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