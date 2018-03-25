«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове

«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерово

Сегодня в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. Его жертвами стали 4 ребенка.

Как сообщает издание «Кузбасс» возле центра паника, люди кричат и выбегают на улицу без одежды, некоторые вышли на крышу в ожидании помощи.

По словам очевидцев, пожар начался в расположенном на четвертом этаже здания детском центре. Они утверждают, что слышали какой-то хлопок в игровой комнате, после чего начался пожар и повалил дым.

По некоторым данным, из окна здания до приезда пожарных выпрыгнули восьмилетний ребенок и мужчина.