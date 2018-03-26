Из-за забытого на плите парафина в Иркутске загорелась квартира этажом выше

25 марта в Иркутске на улице Розы Люксембург произошел курьезный пожар. Квартира на третьем этаже загорелась из-за того, что ранее произошел пожар в квартире на втором этаже и даже был потушен.

Около 22 часов вечера пожарные выехали по данному адресу из-за сообщения о возгорании на втором этаже. На месте выяснилось, что пожар произошел из-за того, что женщина решила растопить на плите парафин, поставила кастрюлю на плиту и забыла выключить. Сильно нагревшись, парафин взорвался. От взрыва пострадали натяжной потолок в квартире, пламени не удалось распространиться, женина сбила пламя мокрым полотенцем. Пожарные обследовали смежные квартиры, на момент обхода задымления в других квартирах не наблюдалось. Однако в 3 часа ночи на пульт пожарной охраны вновь поступило заявление из этого же дома — в квартире, которая располагалась над той, где горел парафин, загорелся пол.