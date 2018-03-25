Двое детей в Питере погибли из-за кипятильника

Причиной пожара в петербургской квартире, унесшего жизни двоих детей, стал включенный кипятильник. По данным Следственного комитета, 5-летняя девочка и ее 2-летний брат, оставленные без присмотра, включили кипятильник в розетку и положили его на диван. В результате начался пожар.

Инцидент произошел поздно вечером 24 марта в доме на Гаккелевской улице. Несмотря на реанимационные мероприятия, дети скончались в машине скорой помощи от отравления угарным газом.