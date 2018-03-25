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Двое детей в Питере погибли из-за кипятильника
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Двое детей в Питере погибли из-за кипятильника 

Вести.Ru 1 час назад
Причиной пожара в петербургской квартире, унесшего жизни двоих детей, стал включенный кипятильник. По данным Следственного комитета, 5-летняя девочка и ее 2-летний брат, оставленные без присмотра, включили кипятильник в розетку и положили его на диван. В результате начался пожар.
Инцидент произошел поздно вечером 24 марта в доме на Гаккелевской улице. Несмотря на реанимационные мероприятия, дети скончались в машине скорой помощи от отравления угарным газом.
По факту их гибели возбуждено уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура начала проверку, передает ТАСС.
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